Согласно проекту Государственного бюджета Украины на 2020 год, рост пенсий запланирован на 8%, тогда как в 2019 году пенсии должны вырасти на 12-17%.

В следующем году минимальная пенсия увеличится на 8% - с 1638 до 1769 грн.

Законопроект Госбюджета также предлагает с 1 января 2020 года установить прожиточный минимум на человека в месяц в размере 2027 грн. С 1 июля его планируется повысить до 2118 грн, с 1 декабря - до 2189 грн.

Для основных групп населения заложен следующий прожиточный минимум:

для детей до 6 лет с 1 января 2020 года - 1779 грн, с 1 июля - 1859 грн, с 1 декабря - 1921 гривна;

для детей от 6 до 18 лет с 1 января 2020 года - 2218 грн, с 1 июля - 2318 грн, с 1 декабря - 2395 грн;

для трудоспособных лиц с 1 января 2020 года - 2102 грн, с 1 июля - 2197 грн, с 1 декабря - 2270 грн;

для потерявших работоспособность лиц с 1 января 2020 года - 1638 грн, с 1 июля - 1712 грн, с 1 декабря - 1769 грн.

Согласно проекту, среднемесячная номинальная заработная плата составит 12 043 грн. Таким образом, средняя зарплата вырастет на 16,5%, или на 1 714 грн по сравнению с 2019 годом.

В проекте госбюджета установлены новые размеры минимальной зарплаты: с 1 января 2020 года - 4 723 гривны. Должностной оклад работников І тарифного разряда Единой тарифной сетки с 1 января 2020 года составит 2 102 гривны.

Ранее "Страна" рассказывала, какую сумму новый бюджет закладывает для погашения внешнего долга.

Мы также писали, что министр финансов Оксана Маркарова представит в Верховной Раде проект государственного бюджета 20 сентября.