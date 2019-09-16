Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден считает использование мессенджеров WhatsApp и Telegram чреватым прослушкой и перехватом отправляемых данных посторонними лицами, включая спецслужбы. Об этом сообщает РБК.

По словам корреспондента французской радиостанции France Inter, президент Франции Эммануэль Макрон использует для связи со своими сотрудниками Telegram, а глава правительства Франции Эдуар Филипп общается с министрами в WhatsApp.

"Любая из этих программ лучше, чем СМС или телефон без системы кодирования, но если вы премьер-министр, то использование этих систем очень рискованно. Если кто угодно в правительстве использует WhatsApp, это ошибка", - ответил Сноуден.

Экс-сотрудник АНБ США добавил, что владеющая WhatsApp компания Facebook "слой за слоем" снимает с мессенджера защиту, заверяя при этом, что не может слушать разговоры, так как те остаются зашифрованными.

"Но они пытаются делать это ради национальной безопасности. На самом деле такие программы никогда не использовали ради безопасности общества, все дело во власти, влиянии, возможности изменить ход событий в мире в направлении, желаемом теми, кто управляет этими системами. Так что не используйте WhatsApp или Telegram, если у вас есть альтернатива", - заявил Сноуден.

По его словам, лучше обеих программ мессенджеры Signal или Wire.

Мы разбирались, что Facebook, Google и Apple делают с интимными разговорами пользователей. Выяснилось, что отправленные через Фейсбук аудиосообщения прослушивали и расшифровывали сотрудники сторонних компаний.

В Apple также признали, что дают третьей стороне прослушивать команды пользователей голосовому помощнику Siri.

В Google также признали, что прослушивали голосовые команды в Google Home и приложении Google Assistant. С мессенджерами WhatsApp и Viber также неоднократно были связаны скандалы по поводу того взлома и расшифровки личных переписок.

Ранее стало известно, как новый вирус проникает в компьютеры пользователей через ссылки в комментариях на YouTube.