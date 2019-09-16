В понедельник, 16 сентября, Иран задержал в Ормузском проливе танкер, который направлялся в ОАЭ. Об этом со ссылкой на иранские СМИ пишет "Интерфакс".

Уточняется, что Корпус стражей Исламской революции задержал не только само судно, но и 11 членов экипажа танкера. Их обвинили в контрабанде дизельного топлива.

Напомним, около недели назад в Персидском заливе береговая охрана Ирана задержала филиппинский танкер. Судно также обвиняли в контрабанде топлива.

А в августе в Иране заявили, что сопровождение судов в Ормузском проливе и Персидском заливе кораблями ВМФ США и Великобритании не помешают задержаниям танкеров.

Также сообщалось, что 19 июля британский танкер Stena Impero с 23 членами экипажа на борту был задержан силами Ирана в Ормузском проливе по обвинению в нарушении правил международного судоходства.