16 сентября в Мариуполе был расстрелян 28-летний Роман Джумаев, воевавший за так называемую ДНР. Об этом сообщает мариупольский портал 0629 со ссылкой на собственные источники.

Убийство произошло в многоэтажном доме по улице Воинов-освободителей в Левобережном районе города в 11.36.

По предварительным данным, неизвестные позвонили в дверь квартиры, где жил Джумаев, и расстреляли его в упор, выпустив 7 пуль. От ран мужчина скончался до приезда "скорой".

В пресс-службе Центрального отдела полиции журналистам сказали, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, ведутся следственные действия.

Фото: 0629.com.ua

Джумаев - уроженец Мариуполя, программист. До 2014 года работал в Киеве, а затем приехал в Донецк, где вступил в ряды сепаратистов "ДНР". Он принимал участие в штурме Донецкого аэропорта и Дебальцево. Летом 2015 года через Россию выехал в Белоруссию, а в 2016 году обосновался в РФ.

В 2017 году Джумаев попал в руки украинских силовиков, когда через Марьинку пытался въехать в Украину, чтобы навестить родственников.

Джумаева обвинили в совершении уголовного преступления по ч.1 ст. 258-3 УК Украины. Ему грозил тюремный срок от 8 до 15 лет. Мужчина находился под домашним арестом.

Ранее "Страна" сообщала, что сепаратист из "ДНР", отсидевший за похищение трейлера для "Бука", из которого был сбит был сбит самолет рейса МН17 Malaysia Airlines, вышел на свободу.

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