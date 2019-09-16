Должностных лиц горсовета Днепра, подозреваемых в присвоении 29,5 миллиона гривен бюджетных средств при ремонте известного моста, объявили в розыск. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

"В рамках уголовного производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств при ремонте Нового моста (ч.5 чт.191 УК Украины) заместитель городского головы, начальники управления городского совета и лицо, которое осуществляло технический надзор, объявлены в розыск в связи с сокрытием от следствия", - говорится в опубликованном сообщении.

Мы разбирались, почему Зеленский не сказал Филатову уходить в отставку после визита на мост в Днепре. По сути "мостовое" пари днепропетровский городской голова у президента выиграл. Однако уже после этого в мэрии начались обыски из-за обвинений в хищении средств во время строительства.