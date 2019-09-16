Глава НСЖУ Сергей Томиленко намерен рассказать во время конференции ОБСЕ по правам человека, которая проходит в Варшаве, о том, что происходит со свободой слова в Украине. Об этом он заявил на своей странице в соцсети.

По его словам, участие в подобной конференции - это возможность сверить часы с европейскими коллегами.

"Я убедился, что процессы, происходящие в медиа-сфере в Украине, имеют много общего и очень схожи с тем, что происходит в Европе. Самое главное - наши оценки и направление движения Союза соответствуют стандартам ОБСЕ. Как бы ни было важно участвовать в представительной конференции в Варшаве, сердцем я все равно в Киеве, среди наших коллег, которые сегодня вспоминают Георгия Гонгадзе, чествуют его память. Уже прошло 19 лет как он не с нами", - заявил Томиленко.

При этом он высказал сожаление, что не сможет принять участие в сегодняшнем заседании Совета по свободе слова, который "запускает" президент Владимир Зеленский.

"Союз журналистов приветствует создание такого совета и долгожданное начало ее работы. Мы возлагаем на Совет большие надежды, что она сможет сдвинуть с мертвой точки проблемные для журналистов вопросы, которые не решались годами. Прежде всего, это - безопасность журналистов и безнаказанность за преступления, совершенные против журналистов", - добавил Томиленко и напомнил, что в июне в Черкассах похоронили журналиста Вадима Комарова, которого жестоко избили за разоблачительные материалы о коррупции.

Также до сих пор не наказаны убийцы Павла Шеремета, Вячеслава Веремия, не найдены заказчики убийства Георгия Гонгадзе.

"Было бы целесообразно включить в работу нового совета силовиков и с помощью влияния президента Зеленского поставить под контроль эффективность расследования преступлений, совершенных против журналистов. Было бы хорошо, если бы совет по вопросам свободы слова при президенте имел возможность слушать отчеты о результатах расследований этих преступлений. И делать это публично, как это уже сделал Зеленский в годовщину убийства Павла Шеремета", - считает Сергей Томиленко.

"Призываю Совет работать на принципах открытости и привлечь к работе всех, кто готов защищать свободу слова и права журналистов. Верю, что вместе мы достигнем успеха, и журналисты в Украине будут чувствовать себя более защищеными", - добавил глава НСЖУ.

Ранее "Страна" писала о том, что НСЖУ требует разобраться с нападением на журналистку во время съемок в Киеве.

Также мы сообщали, что в НСЖУ возмущены закрытием дела против радикалов, атаковавших журналистов в Черниговской области.