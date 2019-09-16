В Киеве в течение наступившей рабочей недели, с 17 по 20 сентября, сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5-го класса. Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА) со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян максимально осторожно обращаться с огнем, особенно в лесопарковых зонах. Также городская администрация напоминает правила поведения в случае пожара. Например, в случае попадания в очаг пожара не нужно паниковать и принимать поспешных решений. Не стоит убегать от пламени, которое быстро приближается, в противоположную от огня сторону - лучше преодолеть кромку огня против ветра, закрыв голову и лицо одеждой.

Из опасной зоны, к которой приближается пламя, следует выходить быстро, перпендикулярно направлению распространения огня. Если убежать от пожара невозможно, то желательно выйти на открытую местность или поляну, войти в водоем или накрыться мокрой одеждой и дышать воздухом над самой поверхностью земли, где он менее задымлен. При этом рот и нос нужно прикрыть одеждой или куском любой ткани.

Гасить пламя небольших низовых пожаров можно, забивая его ветками лиственных пород деревьев, заливая водой, забрасывая влажным грунтом и затаптывая ногами. Во время тушения пожара не следует отходить далеко от дорог и просек, упускать из виду других участников тушения пожара.

В местах горения высоких деревьев нужно быть предельно осторожным, так как они могут обрушиться и травмировать.

При торфяных пожарах могут создаваться глубокие воронки, поэтому на горящих торфяниках необходима двигаться, проверяя палкой глубину выгоревшего слоя. А после выхода из очага пожара следует сообщить местным органам власти и пожарной службе о месте, размерах и характере пожара.

Ранее "Страна" сообщала, что за последний месяц в столице произошло более 800 пожаров, что превышает средний показатель почти в 7 раз.

Мы также рассказывали о сильном задымлении в столице из-за горящих торфяников.