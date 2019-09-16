Сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан дал интервью украинской службе "Би-Би-Си". В нем он сделал несколько неоднозначных заявлений.

Он назвал нардепов от "Слуги народа" психически больными, призвал к "очистке" среди журналистов, рассказал о своем желании стать мэром Киева и раскрыл тайну двух нашумевших фото - одно с Зеленским, другое с Коломойским.

Также Богдан рассказал, что как минимум пять раз звонил в Кремль.

"Страна" собрала самые интересные высказывания шефа офиса Зеленского.

Сумасшедшие в "Слуге народа"

Богдан заявил, что во фракции "Слуги народа" есть разные люди, в том числе - сумасшедшие.

Вопрос журналиста касался того, что депутаты фракции жалуются, что Офис президента хочет сделать из них "ручных зверьков". Богдан заявил, что, по его мнению, конфликт в отношениях парламента с президентом нарастать не будет. Также он отметил, что в "Слуге народа" есть 254 человека и все они - представители абсолютно разных слоев.

"Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду... Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком - что мы можем сделать", - сказал Богдан.

Богдан не против стать мэром Киева

Глава ОП заявил, что его так часто называют антигонистом Виталию Кличко, что поневоле задумаешься, а не занять ли его место.

"Я никогда над этим серьезно не задумывался, но вот последние события показали, что аудитория видит оппонентом Кличко Богдана. Я считаю, что для меня это спуститься на несколько ступенек вниз. С другой стороны, я свою функцию уже почти выполнил - как первая ступень ракеты, которая выводит ее на орбиту, - я уже ее почти вывел. И мне надо заняться чем-то серьезным", - заявил Богдан.

На просьбу привести пример того, что он считает серьезным занятием для себя, Богдан сказал: "Например, выборы мэра (смеется). Нет, я шучу, конечно. Но почему бы и нет? (смеется)".

"Есть три пути". Какими будут местные выборы

Андрей Богдан отметил, что в команде президента еще не определились с тем, проводить ли досрочные местные выборы по всей Украине, или только в некоторых городах.

"Это очень длинный вопрос, на который нет одного ответа. Надо понимать, что такое местные выборы существуют законодательные ограничения, и чтобы не было хаоса, а он обязательно будет ... У нас внеочередные выборы проводятся всегда на срок до очередных - чтобы все советы по всей Украине одновременно перезагружены. Если сейчас делать досрочные, то они будут совсем недалеко от очередных. А очередные у нас быстро (осенью 2020 - Ред.)", - сказал Богдан.

В этом контексте он отметил, что в команде президента взвешивают целесообразность такого шага, и пока наработали по этому вопросу три возможных пути действий.

"Экспертные группы работают, мы разрабатываем различные проекты законов. Пока есть три пути. Каким идти, мы еще не решили. Поэтому я вам еще раз говорю: мы если что-то делаем, то планируем далеко вперед. И сюда же и Кличко, и все другие города, и все другие наболевшие местные проблемы. Мы понимаем, что общество просто требует перезагрузки власти. Но каким путем идти, чтобы не дать в штангу по дороге, мы пока не решили", - сказал Богдан.

Отметим, что вопрос местных выборов увязан не только с внутренней повесткой, но и с темой Донбасса. Недавно в МИД Украины заявили, что в идеале провести выборы одновременно с избранием законных глав ОРДЛО по "формуле Штайнмайера" (правда, потом дав заднюю и заявив, что ничего этого не будет.

"Очистка" для журналистов

В ходе интервью Богдан развил свою старую мысль о том, что журналисты новой власти не так уж и нужны. Он заявил, что современная украинская журналистика не отвечает этическим стандартам профессии и требует самоочищения.

Более того - он переложил часть ответственности за расцвет коррупции в Украине на СМИ.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очистки первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает", - заверил глава Офиса.

На вопрос интервьюера, что он имеет в виду под очисткой, Богдан дал пояснение.

"У вас должно быть какое-то самоочищение. Общество хочет очистки не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет хайп номер два, но вы должны это также осознавать. Я не лично о вас", - успокоил собеседника из ВВС Богдан.

Кроме того, глава Офиса негативно отнесся к идее пресс-конференции Владимира Зеленского с представителями разных медиа, какие часто устраивал Порошенко. На взгляд Богдана, в обществе пока нет запроса на такое мероприятие. Люди хотят напрямую общаться с главой государства - без посредников-журналистов, среди которых иные считают себя очень важными персонами.

"И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень важные журналисты, которых мы очень уважаем, но..." - сказал Богдан.

Он также сказал, что не стоит думать, будто ему не нравятся журналисты. "Смотрите, я абсолютно адекватно общаюсь с журналистами. Но есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики. И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и отвечаю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил чиновник.

В качестве примера нарушения этики он привел случаи, когда журналисты "свои мысли или мысли общества выдают или трансформируют через свое представление о жизни и мире, транслируют их в общество несколько искаженно".

Отметим, что заявления об "очистке" прозвучали на фоне атаки на телеканалы NewsOne, 112 и ZiK, которые принадлежат депутату от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Тарасу Козаку.

Дестабилизиция вместо переворота

Глава Офиса прокомментировал информацию, которую опубликовала "Страна" в первый день работы нового парламента. Тогда нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая написала в СМС, что Порошенко готовит переворот в Украине.

Богдан в интервью допустил подготовку "дестабилизации ситуации" в Украине: "Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да".

Также он сообщил, что существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крылья украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти.

Это был камень в огород уже не только Порошенко, но и "Оппозиционной платформы", которая призывает к исполнению Минских соглашений.

Тайна фото с Зеленским

Андрей Богдан также раскрыл тайну - что он нашептывал президенту на эпохальном фото, сделанном летом в Днепре.

"Это советы, это идеи, которые возникают. Если это сейчас не сказать, а сказать потом, то будет потерян момент. Эта самая популярная фотография из Днепра, когда я что-то шепчу на ухо президенту. Тогда возникла идея: давай озвучим пари - или ты к такому-то числу сделаешь, или увольняйся. Если бы я это сказал через час в Офисе, это не было бы так актуально. Вот сейчас - как раз это был тот момент", - сказал глава ОП.

О встрече с Коломойским на Банковой

Андрей Богдан рассказал историю еще одной фотографии и прокомментировал, что делал в Офисе президента Игорь Коломойский.

"Журналисты, наверное, хотят услышать, что это была идея Коломойского. Нет. У нас была проблема, связанная с энергетической независимостью Украины. Один из пунктов - митинги под "Укрэнерго" работников ферросплавных заводов Коломойского.

Чтобы понять глубину этого процесса, глубину себестоимости и глубину цены на электроэнергию для промпотребителей - созвали такое совещание. Я понимаю, что вызывать директора какого-то предприятия нет смысла. Надо звать того человека, который принимает решения.

Была общая мысль: а почему мы должны прятаться? Почему мы вечером ехать на какие-то загородные дачи, сидеть в каких-то темных комнатах темного ресторана. Мы честны перед обществом, мы ничего не нарушаем", - отметил глава Офиса, которые ранее был адвокатом Коломойского.

Ранее "Страна" рассказывала, что на встрече обсуждался вопрос госкомпании "Центрэнерго", на которую "положили глаз" люди Коломойского. Позже эту информацию подтвердил Владимир Зеленский.

Вайно говорить с Богданом не хочет

Богдан рассказал, что пять раз звонил своему коллеге в России Антону Вайно, но тот не брал трубку.

"Я набирал своего визави, звонил ему раз пять, но он в августе был в отпуске. В сентябре его секретари ответили, что он пока не имеет полномочий со мной говорить", - рассказал глава Офиса.

Напомним, ранее близкий к Суркову российский политолог Чесноков заявил, что Россия никогда не будет доверять Коломойскому. В СМИ часто Богдана называют креатурой Коломойского, что оба они отрицают.