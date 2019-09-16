Вечером в воскресенье, 15 сентября, в центре Харькова девушка за рулем кабриолета Audi сбила четырех женщин. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Харьковской области.

Инцидент произошел на улице Сумской около 22:47. 23-летняя водитель иномарки не справилась с управлением и выехала на тротуар, сбив пешеходов. В результате 27, 32, 47, 56-летних женщин доставили в больницу. Предварительно установлено, что водитель автомобиля была трезвой

Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают следователи.

Фото: hk.npu.gov.ua

Напомним, 15 сентября в Харькове в результате стычек с националистами пострадали двое полицейских.

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