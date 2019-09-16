Министерство здравоохранения Украины планирует создать Офис пациента, с помощью которого пациенты смогут связываться с ведомством. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на министра Зоряну Скалецкую.

Планами насчет Офиса глава ведомства поделилась в ходе онлайн-встречи.

"Мы создаем офис пациента, деятельность которого будет связана с тем, чтобы все обращения, вся коммуникация осуществлялась не через улицу, звонки, а через один структурированный инструмент, точку входа. Офис пациента возглавит министр. Также в нем будет секретариат, который будет организовывать его работу. Это будет та точка коммуникации, из которой потом будут выходить все необходимые для пациентов решения, системные изменения", - рассказала Скалецкая.

Чиновница также назвала приоритетное направление работы министерства - это безопасность пациента и защита его прав.

"Безопасность пациента - это когда есть права и они реализуются. Безопасность пациента обеспечивается организацией, когда в пределах больницы созданы все управленческие условия, когда врачи придерживаются всех требований. То есть безопасность пациента - это соблюдение всех стандартов и протоколов в системе. Это внутренние организационные вопросы и так же это создание в целом в стране правил", - пояснила министр.

Скалецкая перечислила права, которым ее ведомство будет уделять особое внимание. Это предотвращение заболеваемости с помощью иммунизации, доступность медпомощи (в том числе финансовая), право получения информации, право выбора (врача, методов профилактики и диагностики), право на конфиденциальность, право на качественную медпомощь, на устранение сильной боли, право на жалобу и возмещение убытков.

Министр подчеркнула, что работа над обеспечением названных прав идет, и некоторые решения воплотят в ближайшее время.

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