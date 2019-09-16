С момента вступления в силу закона о декоммунизации в Украине прошло четыре года, за это время новые названия получили 989 городов. Об этом сообщил в Facebook сообщил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Мы долгое время жили в стране, имена на карте которой давали иностранцы. Мы жили как в гостях. И только теперь вернусь домой... Декоммунизация стала реформой, по которой произошло крупнейшее в стране общественное обсуждение. Мы решали и решили сами, как по-новому назвать или вернуть древние имена 52 тысячам улиц, 989 городам, 26 районам, а кроме того тем - скверам, горам, рекам.

Видео: Facebook/ Volodymyr Viatrovych

Напомним, в июле Конституционный суд официально признал конституционным закон о декоммунизации в Украине.

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