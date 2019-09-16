Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сказала, что планирует без предупреждения посещать медицинские учреждения с инспекциями.

Об этом она рассказала во время онлайн-встречи по защите прав пациентов в Украине, сообщает Укринформ.

"Мы будем планировать с нашими партнерами совместную деятельность и делать визиты в учреждения системы здравоохранения. Такие визиты надо делать не только в учреждения психиатрии, но и в другие больницы. Думаю, что мы будем это делать. Так что ждите нас по всей Украине", - отметила Скалецкая.

На вопрос, будет ли приезжать министр без предупреждений, Скалецкая ответила: "Однозначно. Я могу просто прийти и поинтересоваться у пациентов, как их дела. Даже если после этого у меня будут вопросы к местной власти, как они выполняют свои функции ", - сказала Скалецкая.

Как сообщала "Страна", второй этап медицинской реформы намерены начать в Украине в апреле 2020 года. При реформе вторичной медицинской помощи будут учитываться результаты пилотного проекта в Полтавской области.

Также стало известно, что в психиатрическо-наркологической больнице Глевахи Киевской области избили пациента.