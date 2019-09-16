Конкретных сроков утверждения "дорожной карты" интеграции России и Беларуси пока нет, а данные СМИ о ней носят сугубо предварительный зарактер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По словам Дмитрия Пескова, программа экономической интеграции РФ и Беларуси должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года.

Напомним, в понедельник в СМИ появилась информация, что проект уже был согласован на уровне премьеров, и предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, а также общий внешнеторговый режим.

Также мы сообщали, что Лукашенко предложил Беларуси, Украине и России объединиться, чтобы провести Олимпиаду.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко объявил, что Беларусь "наглухо" закрыла границу с Украиной.