Во время переговоров в Киеве под председательством президента Украины Владимира Зеленского и президента Словацкой Республики Зузаны Чапутовой представители двух стран обсудили вопросы улучшения бизнес-климата, увеличения инвестиций, борьбы с контрабандой и дальнейшего проведения реформ. Об этом сообщает Офис президента.

Как отметили в Офисе, особое внимание на встрече было уделено борьбе с контрабандой. Главы государств констатировали, что Украина и Словакия имеют пять пунктов пропуска на границе, где требуется контроль. Собеседники подчеркнули, что бороться с контрабандой нужно на законодательном уровне. Словацкий президент подтвердила, что это в интересах обеих стран.

Фото: president.gov.ua

Лидеры стран обсудили создание нового пункта пересечения украинско-словацкой государственной границы, который должен стать еще одним "окном в Европу".

Чапутова подтвердила поддержку евроинтеграционных стремлений Украины со стороны Словакии. А Зеленский в этом контексте подчеркнул, что на пути в Евросоюз Украина продолжит реформы. В этой связи он отдельно отметил концепцию "электронного государства".

"У нас есть важный проект – "Государство в смартфоне". Мы хотим отойти от бумажного документооборота. К этому проекту привлечены лучшие IT-специалисты", - сказал президент Украины.

Зеленский также поблагодарил коллегу за реабилитацию украинских военных и оказание поддержки в оздоровлении, в частности членов их семей.

Делегации Украины и Словакии обсудили также возможность совместного кинопроизводства.

Ранее "Страна" приводила слова Зеленского о том, что Украина и Словакия обеспечат бесперебойные поставки газа в Европу.

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