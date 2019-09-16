Киев хотел бы обсудить на ближайшей встречи в "нормандском формате", которая должна состояться этой осенью, разведение войск на Донбассе, а также обмен удерживаемыми лицами в формате "всех на всех". Об этом со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского сообщает "Интерфакс-Украина".

"Там (на встрече в "нормандском формате" - Ред.) главные шаги – решение … вопроса окончательного обмена всех наших пленных, всех на всех, мы можем так называть. Второй вопрос – окончательное решение четких сроков разведения войск – Золотое, Петровское, потом четкие сроки, когда мы разводим войска на протяжении всей контактной линии", - сказал Владимир Зеленский.

Также Зеленский заявил, что будет обсуждаться вопрос сроков вывода российских войск до проведения местных выборов на временно оккупированной территории. Президент также отметил, что неизвестно, удастся ли решить все вопросы за одну встречу.

"Ожидаю, что после этой встречи будет нормальный результат. У нас будут сложные переговоры. Ожидаю, что европейские страны будут поддерживать украинскую позицию", - сказал президент.

Он также надеется, что встречи в "нормандском формате" будут проходить часто, пока вопрос возвращения территорий и прекращения войны не будет решен.

Напомним, у Суркова заявили, что подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" - российское условие проведения саммита "нормандской четверки".

Также мы писали, что новый глава МИД Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет, максимум - децентрализация.