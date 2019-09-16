В Госуправлении делами рассказали, сколько президент Украины Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Богдан тратят на командировки за границу и по Украине. Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на ответ на информационный запрос.

"Командировочные расходы на заграничные визиты с момента вступления на пост президентом Украины Владимиром Зеленским составляют 300,4 тыс. гривен, 3,6 тыс. евро (около 90 тыс. - Ред.) и 46,8 тыс. долларов (около 1,157 млн грн - Ред.).

На рабочие поездки в пределах Украины – 26,4 тыс. гривен. Кассовые расходы на авиаперевозки делегаций во главе с президентом Украины за границу – 6, 49 млн гривен, в пределах Украины - 1, 738 млн грн", - рассказали в Госуправлении делами.

Уточняется, что главе Офиса президента Андрею Богдану государственный орган не выплачивает средства на командировки в пределах Украины.

"Выплату средств на командировки в пределах Украины руководителю Офиса президента Андрею Богдану с даты его назначения на указанную должность Государственное управление делами не осуществляло. Ведение отдельного учета затрат на авиаперевозки каждого из участников официальных визитов, рабочих поездок президента Украины действующим законодательством не предусмотрено", - добавили в органе.

Отмечается, что за время своего президентства Владимир Зеленский совершил 20 поездок в пределах Украины и 6 за границу.

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