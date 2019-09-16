Суд восстановил в должности заместителя прокурора Харьковской области Дмитрия Кавуна (ранее назначенного советником главы МВД Авакова) и замначальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Украины Олега Кипера. Они были уволены в порядке выполнения закона "Об очищении власти" (люстрации). Также им обязали выплатить в целом 1,8 млн гривен.

Об этом говорится в материалах суда, передают Украинские новости. Суд решил, что люстрация была к ним прикреплена безосновательно.

Кавун был уволен с должности 24 октября 2014 года, а Кипер - 23 октября.

Рассмотрение дела о восстановлении Кавуна было остановлено 22 февраля 2015 и восстановлено 5 сентября 2019 года, а Кипера - остановлено в декабре 2014 года и восстановлено 29 августа с.г. года. Оба иска суд удовлетворил 11 сентября 2019 года.

В итоге, суд постановил немедленно восстановить Кипера на должности старшего прокурора Главного управления надзора в уголовном производстве Генеральной прокуратуры и выплатить ему 805 тыс. гривен зарплаты за вынужденный прогул.

Кавуну суд постановил выплатить 951 тыс. гривен. Он восстановлен на должности зампрокурора Харьковской области. Кроме того, суд обязал исключить восстановленных прокуроров из реестра люстрированных лиц Министерства юстиции.

Как сообщала "Страна" в начале сентября, в Конституционном суде не смогли принять решения по закону о люстрации. В июле в КС в очередной раз перенесли решение по поводу люстрации. "Страна" подробно писала о процессе рассмотрения конституционности люстрации и как ее могут отменить.

Ранее в должности заместителя генпрокурора Украины был восстановлен Николай Голомша. Он также незаконно был отстранен от должности из-за люстрации.