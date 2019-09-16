Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что современная украинская журналистика не отвечает этическим стандартам профессии и требует самоочищения. Об этом чиновник заявил в интервью ВВС.

Богдан переложил часть ответственности за расцвет коррупции в Украине на СМИ.

"Часть коррупции в этом государстве - это коррупция четвертой власти. Журналисты - это четвертая власть, и она глубоко коррумпирована, как и все государство. И невозможно очистки первых трех ветвей власти без очистки четвертой. Я знаю, как это все работает", - заверил глава Офиса.

На вопрос интервьюера, что он имеет в виду под очисткой, Богдан дал пояснение.

"У вас должно быть какое-то самоочищение. Общество хочет очистки не только судебной, правоохранительной системы, но и журналистской. Вам, конечно, это не понравится, это будет хайп номер два, но вы должны это также осознавать. Я не лично о вас", - успокоил собеседника из ВВС Богдан.

Кроме того, глава Офиса негативно отнесся к идее пресс-конференции Владимира Зеленского с представителями разных медиа, какие часто устраивал Порошенко. На взгляд Богдана, в обществе пока нет запроса на такое мероприятие. Люди хотят напрямую общаться с главой государства - без посредников-журналистов, среди которых иные считают себя очень важными персонами.

"И мы делаем исключительно то, что хотят граждане Украины, а не некоторые очень важные журналисты, которых мы очень уважаем, но..." - сказал Богдан.

Он также сказал, что не стоит думать, будто ему не нравятся журналисты. "Смотрите, я абсолютно адекватно общаюсь с журналистами. Но есть часть журналистской среды, которая не работает в соответствии со стандартами журналистской этики. И на их вопросы, почему вы с нами не говорите, я так и отвечаю: я считаю, что вы не отвечаете этим стандартам, общение с вами будет для меня унизительным", - заявил чиновник.

В качестве примера нарушения этики он привел случаи, когда журналисты "свои мысли или мысли общества выдают или трансформируют через свое представление о жизни и мире, транслируют их в общество несколько искаженно".

Напомним, ранее Богдан прокомментировал разговоры о путче, который якобы готовит Петр Порошенко.

Также глава президентского Офиса допустил свое выдвижение в мэры Киева.