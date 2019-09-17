Украинские спасатели сегодня отмечают свой профессиональный день, на церковном календаре - Неопалимая Купина. Сегодня День ангела - у Александра, Ивана и Василия.

Какой праздник в Украине

Каждый год 17 сентября спасатели празднуют свой профессиональный день. В 2008 году его утвердил экс-президент Виктор Ющенко.

Праздники в мире

В США отмечают день Конституции и гражданства, установленный экс-президентом Джорджем Бушем. Дни до 23 сентября считаются неделей конституции. День не является государственным выходным.

Народные и церковные праздники

Православные почитают икону Богоматери, называемую Неопалимой Купиной, которую считают покровительницей спасателей и пожарных. Икона помогает всем, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

В этот день наши предки начинали выкапывать лук и следили за воронами: если птицы садились головами в разные стороны - день будет безветренным, если смотрели в одну сторону и прижимались к стволу дерева - жди ветра.

События и даты

Сегодня городу Бердянску Запорожской области исполняется 192 года.

В 1394 году король Карла VI приказал изгнать из Франции всех евреев.

В 1665 году в Лондоне началась массовая вспышка бубонной чумы, умерло 100 тысяч человек.

В 1910 году врачи Лондона предположили, что при увеличении числа лунатиков в мире уже через 40 лет количество безумных людей будет преобладать над здоровыми.

В 1922 году в Берлине впервые показали звуковой фильм.

В 1957 году кинодива Софи Лорен и кинопродюсер Карло Понти заключили брак в Мексике. Пара прожила вместе 50 лет.

В 1991-м КНДР, Латвия, Литва, Эстония и Южная Корея стали членами ООН.

17 сентября исполняется 155 лет со дня рождения классика украинской литературы - Михаила Коцюбинского.

51 год исполняется американской поп-певице Anastacia, на счету у которой 6 студийных альбомов и свыше 30 клипов.

Именины

День ангела отмечают Александр, Василий, Григорий, Петр, Николай и Павел.