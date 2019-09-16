Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и Словакия обеспечат бесперебойные поставки газа в Европу. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Украина и Словакия являются надежными транзитерами газа, и мы приложим все усилия для бесперебойных поставок газа на европейский рынок", - сказал Владимир Зеленский после встречи с президентом Словакии Зузаной Чапутовой.

Напомним, "Страна" писала о подготовке Украины к прекращению транзита российского газа. Так, АО "Укртрансгаз" настраивает газотранспортную систему к работе в реверсном режиме в случае, если с 1 января 2020 года будет прекращен транзит российского газа.

Также мы писали, что Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство.