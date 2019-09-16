Не менее 19 человек пострадали в результате столкновения двух маршрутных такси, которое произошло сегодня в селе Шабо Белгород-Днестровского района. Об этом сообщается на сайте ГУНП Одесской области.

Как уточняют правоохранители, число пострадавших уточняется. По предварительным данным, из 19 госпитализированных один человек получил тяжелые травмы.

"Предварительно установлено, что водитель одного из автобусов не выбрал безопасный интервал движения и совершил столкновение с другим пассажирским транспортным средством. Сейчас на месте происшествия работают полицейски",- говорится в сообщении.

Местные СМИ пишут о том, что столкнулись автобус №560 "Одесса - Белгрод-Днестровский" и маршрутка, следовавшая в Затоку.

Фото: od.npu.gov.ua

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