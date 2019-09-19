В четверг, 19 сентября, киевские динамовцы начинают выступление в Лиги Европы нового сезона. Подопечные Александра Михайличенко дома, на НСК Олимпийский, в традиционном белом примут шведскую команду "Мальме".

В прямом эфире сегодняшнюю игру покажут на "Футбол 1" в Украине, а в России на "Матч Футбол 2".

Стартовый свисток Александара Ставрева из Македонии прозвучит на "Олимпийском" в 19:55. На бровках ему помогут соотечественники Марьян Кировски и Деян Костадинов.

Что происходит в Киеве:

13 Прострел с правого фланга в штрафную Динамо на Родригеса. Защитники гостей успели перехватить передачу, но как активно, "вкусно" выглядят сейчас динамовцы. Какой контраст по сравнению с игрой против Зари!

9 Игра на встречных курсах, от ворот до ворот. Сейчас Рикс получил дальнюю передачу и догонял мяч уже недалеко от ворот Бойко. Хорошо, что вратарь Динамо оказался быстрее соперника и взял мяч в руки

7 А сейчас рванули вперед динамовцы и атака с переводами мяча с фланга на фланг завершилась ударом Сидорчука. Уже из штрафной пробивал капитан Динамо

5 Гости перехватили мяч и заработали угловой у ворот Бойко

3 Динамовцы с мячом. Пасуют друг другу накоротке

19:55 (45) С Богом! Поехали! Игра началась!

19:54 В параллельной встрече в Копенгагене выйдут на поле местный одноименный датский клуб и швейцарский ФК "Лугано"

19:51 Команды выходят на поле! На Олимпийском звучит гимн Лиги Европы!

19:47 Все готовы?

19:44 А так выглядят приехавшие в Киев шведские болельщики. Веселые ребята

Фото: twitter.com/ru.uefa.com

19:41 На НСК "Олимпийский" уже завершается разминка. Скоро всё начнется!

19:33 В твиттере сегодня некоторые полны иронии. Но всё-равно, в команду верят. Пусть и по-своему.

Фото: twitter.com/Aferents

Фото: twitter.com/DynamoKyiv

19:28 А уже дебютировавший в новом сезоне еврокубков Тарас Степаненко рассказал, что по условиям контракта ему запрещено кататься на лыжах. Доктор сказал ему, что лыжи зимой это хлеб для травматолога. "Колени летят, голеностопы"

19:26 На НСК "Олимпийский" уже стягиваются болельщики. Киев встречает еврокубковую осень. И сегодня есть все шансы на успех. Динамовцы полны решимости доказать, что череда неудач сегодня закончилась

19:21 Билеты еще продаются. Их можно приобрести в кассах НСК Олимпийский (до конца первой 45-минутки), а также онлайн.

19:16 Появились стартовые составы команд:

Динамо: Бойко - защитники - Кендзера, Шабанов, Кадар, Миколенко - полузащитники - Шепелев, Сидорчук, Буяльский - атакующие Цыганков, Родригес, Вербич.

В резерве Алексея Михайличенко: Бущан, Соль, Цитаишвили, Де Пена, Гармаш, Караваев, Беседин

Мальме: Далин - защитники - Беймо, Нильсен, Бенгтссон, Сафари - полузащитники - Траустасон, Левицки, Баширу, Рикс - нападающие Кристиансен, Розенберг.

На замене у Уве Реслера: Мелихарек, Ларссон, Кнудсен, Молинс, Галл, Антонссон, Бергет

В параллельной встрече группы "В" свою игру в Дании начнут "Копенгаген" и "Лугано". Динамовцы начнут выступление в групповом этапе с новым главным тренером. Алексеем Михайличенко. Он пришел в команду после зрелищной домашней ничьей с Брюгге, которая правда оставила "Динамо" за бортом Лиги Чемпионов.

Игровые кондиции

На текущий момент динамовцы явно находятся в состоянии перестройки. Нащупать свою игру, которая бы приносила результат, им пока не удается. В чемпионате минувшую игру им пришлось уступить набравшей ход "Десне". Однако, поражение перед еврокубковой встречей еще ни о чем не говорит. Это как никогда нагляднее показала встреча в Харькове с участием Манчестер Сити. Наоборот, подопечные Пепа Гвардиолы были полны желанием показать, что поражение в чемпионате (они "накануне" уступили "Норвичу") было случайным. И ход игры в Харькове это полностью показал.

Подопечные Алексея Михайличенко могут сегодня перечеркнуть всё прошлое победной игрой. Для этого у них есть всё.

Гости из Швеции приезжают в Киев на кураже. За 10 предыдущих игр во всех турнирах в ворота соперников "небесные" наколотили 22 мяча. При этом в свои было пропущено только 4. При этом положение в родных чемпионатах не самое хорошее у обоих клубов. Мальме идет на третьем месте. Прошлый сезон сегодняшние гости у себя дома также закончили третьими, уступив чемпиону ФК "Юргорден" 3 очка.

ФК "Мальме" - является самой возрастной командой чемпионата Швеции и одной из самых высоковозрастных во всей Европе. Средний возраст игроков клуба 29,3 года.

Розенберг 36, Меличареку - 36. Сафари - 34, Бенгтссон, Далин - 33, Рикс - 32, Нильсен - 31, Молинс 30. Таким образом во второй половине игры они могут подсесть.

Слова

Динамовский защитник Тамаш Кадар заявил, что все мысли команды сейчас направлены на победу в сегодняшней встрече.

"Когда ты не выигрываешь шесть и больше игр подряд, можешь оказаться в психологическом упадке. Но мы должны поддерживать друг друга и держаться вместе. Мы в непростой ситуации, но нужно мыслить позитивно и продолжать работать", - отметил он.

Кадар подчеркнул тот факт, что "Мальме" является командой из Скандинавии, которые традиционно славятся своими физическими кондициями. По его мнению, для победы сегодня нужно быть сильными как физически, так и психологически.

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд заявил, что им попались хорошие соперники.

История

"Динамо" и "Мальме" уже встречались в еврокубках. Это было 41 год назад. Тогда они играли во втором круге Кубка европейских чемпионов сезона 1978/1979.

Шведский клуб выиграл с общим счетом 2:0 (0:0 г, 2:0 д) и впоследствии дошел до финала в Мюнхене. Там они уступили ФК "Ноттингем Форест".

Больше, до сегодняшнего дня, динамовцы с командами из Швеции в официальных не пересекались. А вот "Мальме" играл против в гостях "Металлиста" в ЛЕ-2011/12 (1:3) и Шахтера в ЛЧ-2015/16 (0:4). Также на тренировочном сборе они играли с динамовцами, и тогда та встреча завершилась вничью.

Метро

В Киеве сегодня традиционно ограничат работу ряда "футбольных" станций метро.

Ст.м. Олимпийская может не работать на входе и выходе в 20:00 (время начала игры) и после ее завершения, а станции Дворец спорта, Площадь Льва Толстого также после завершения (около 22:00).

Разное

Уникальностью сегодняшней встречи будет исполнение гимна Лиги Европы. На НСК "Олимпийский" его вживую сыграет электронный струнный квартет "ASTURIA". Девушки известны исполнением гимна Лиги чемпионов на финале сезона 2018\2019 в Мадриде. Сегодня их можно услышать вживую.

Билеты на игру еще доступны в продаже. Цена пригласительных на футбол от 60 до 1000 гривен. Кассы будут работать до середины первого тайма.

Фото: fcdynamo.kiev.ua