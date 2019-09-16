После того как президент Владимир Зеленский наложил вето на Избирательный кодекс, принятый 11 июля Верховной Радой 8-го созыва, будет разработана новая версия документа. Об этом со ссылкой на спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова пишет "Украинская правда".

"В любом случае будет новый вариант: или доработанный прошлый, или новый Избирательный кодекс. Потому что с одной стороны надо сделать качественный документ, качественный закон, по которому после этого можно будет проводить нормальные выборы в Украине, но – на это уйдет некоторое время" - сказал Дмитрий Разумков.

По его словам, подготовкой к следующим выборам стоит заниматься сразу после того, как заканчиваются предыдущие. Поэтому подготовка нового Избирательного кодекса - актуальный вопрос. Также спикер Рады полагает, что в новом законе будет закладываться пропорциональная система с открытыми списками, так как, согласно опросам, 66% украинцев предпочли бы такой вариант.

Что касается сроков подготовки нового документа, Разумков выразил надежду, что это будет сделано как можно скорее, но не смог ответить, случится ли это в текущем году.

Напомним, Верховная Рада 8 созыва приняла в июле Избирательный кодекс, который в итоге ветировал Зеленский, с 18-й попытки.

Также мы писали, что Рада направила в КСУ закон о сокращении парламента до 300 нардепов и переходе на пропорциональную систему выборов.