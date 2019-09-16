У российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая в последнее время безуспешно боролась с раком мозга, а на днях впала в кому, развились полиорганная недостаточность и пневмония. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Она по-прежнему в коме. Пневмония возникла как осложнение из-за аппарата искусственной вентиляции легких. Все это протекает на фоне тяжелой болезни, которую не взялись лечить в польской клинике, где Заворотнюк лежала еще недавно", - говоится в сообщении.

По данным ресурса, муж Анастасии Петр Чернышев и ее мама ежедневно дежурят у постели заболевшей звезды.

Фото: web.telegram.org

Напомним, несколько дней назад стало известно, что московская клиника, где лежит актриса, прервала ее интенсивную терапию. Консилиум медиков посчитал, что лечение уже не поможет Анастасии Заворотнюк.

В российских СМИ появилась информация о том, что дни актрисы сочтены. Об этом сообщил продюссер Андрей Разин, с которым у Заворотнюк были приятельские отношения. По его словам, он узнал о болезни актрисы полгода назад.

"Тогда уже она жаловалась на плохое самочувствие. А в Польше все ускорилось. Это же молниеносно развивается, спасения практически нет. Она сейчас в коме, без сознания, никого туда не допускают, кроме мужа. Я вчера позвонил врачам, которые ее наблюдают, спросил, можно ли навестить. Сказали, что нет, ее ввели вчера в искусственную кому. К сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия - отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны", - цитирует Разина НТВ.

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