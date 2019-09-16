В УЕФА устроили очередную раздачу многомиллионных бонусов европейским клубам за их участие в Лиге чемпионов. Не остался в стороне и наш донецкий Шахтер, который пополнит в итоге клубную кассу солидной суммой в размере 21,05 миллионов евро.

Об этом, со ссылкой на данные УЕФА, сообщает Twitter Lali@DasDoHD.

Фото: twitter.com/DasDoHD

Конкретная сумма выплат для каждой команды высчитывалась, учитывая ее рейтинг в таблице коэффициентов УЕФА за последние 10 лет. Для Шахтера в итоге чек и составил 21,05 миллиона евро.

А на первом месте оказался Реал с 35,46 млн евро, на втором Барселона - каталонцы получат 34,35 млн евро, и замыкает тройку лидеров мюнхенская Бавария - 33,24 миллиона евро. Последний клуб в 10-летнем рейтинге УЕФА, пражская Славия, получит минимальную сумму в 1,19 млн евро.

Всего же УЕФА выплатит командам 585 млн евро, которые будут разделены между 32 лучшими клубами за последние 10 лет и попавшими в групповой этап Лиги чемпионов в этом сезоне.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шахтере официально представили двух новичков - Коноплянку и Витао.

Так же мы рассказывали, что на стартовой игре Шахтёра Лиги чемпионов в Харькове ожидается аншлаг.