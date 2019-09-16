Глава Офиса президента Андрей Богдан допустил подготовку "дестабилизации ситуации" в Украине. При этом он не уточнил, о чем конкретно идет речь.

"Я не хочу употреблять слово переворот, но дестабилизация ситуации – да". Об этом он сообщил в интервью ВВС.

Таким образом глава президентской администрации прокомментировал слова парламентария от "Слуги народа" Елизаветы Богуцкой о якобы "перевороте", который готовит экс-президент Петр Порошенко.

Также он сообщил, что существуют два противоположных по идеологии, но общие по целям, крылья украинского политикума, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и очень мечтают об ухудшении положения действующей власти.

Напомним, во время первого заседания парламента нового созыва журналисты "Страны" сфотографировали сообщение в одном из интернет-мессенджеров, которое писала Елизавета Богуцкая. В сообщении говорилось, что "на декабрь Петя готовит путч". Парламентарий сообщила, что сделала это - чтобы это увидели.