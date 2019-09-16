Мужская сборная Украины проиграла в Будапеште свой матч сборной Венгрии в первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса и покидает турнир. Примечательно, что за теннисными соревнованиями вчера, 15 сентября, наблюдал с трибуны и главный тренер венгерского Ференцвароша Сергей Ребров, но даже это не помогло нашим парням. Хотя до выхода в следующий этап им оставалось совсем немного.

В решающем поединке наш Илья Марченко проиграл Аттиле Балашу со счетом - 4:6, 5:7. Матч был перенесен на понедельник, 16 сентября, из-за темноты, как передает Ua.tribuna. На кортах хоть и включили искусственное освещение, однако оно было недостаточным по стандартам Кубка Дэвиса.

Всего между сборными было сыграно 5 поединков.

Кубок Дэвиса, Группа 1, Венгрия - Украина - 3:2

Стаховский - Балаш - 6:4, 6:3;

Марченко - Фучович - 3:6, 2:6;

Молчанов / Стаховский - Балаш / Фучович - 6:7 (7:1), 6:3, 3:6;

Cтаховский - Фучович - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3)

Марченко - Балаш - 4:6, 5:7.

12 победителей этого этапа пройдут в квалификационный этап Кубка Дэвиса-2020, Украина будет выступать на зональных соревнованиях в следующем сезоне.

Ранее "Страна" сообщала, что Свитолина в упорной борьбе вырвала победу у Путинцевой на турнире в Чжэнчжоу, 13 сентября.