К пяти годам лишения свободы условно приговорил суд бывшего бойца спецподразделения Беркут, признав его причастным к разгону активистов на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября 2013 года. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на материалы суда.

Суд установил, что боец "Беркута" Дмитрий Перинский 30 ноября 2013 года участвовал в задержании активистов около Стеллы Независимости и составлял поддельные административные протоколы в отношении задержанных.

В частности, в протоколах он указывал неправдивые сведения о якобы совершении задержанными мелкого хулиганства и противодействии сотрудникам милиции. Обвиняемый признал свою вину и заключил сделку со следствием.

Прокуратура также инкриминировала подсудимому хранение боеприпасов, так как в 2016 году он приобрел электродетонатор, ручную гранату и около 100 граммов взрывчатки гексоген. Кроме того, установлено, что экс-беркутовец хранил дома пакет с наркотическим веществом - каннабисом.

Оружие, взрывчатка и наркотики были обнаружены дома у Перинского во время обыска в январе текущего года. В августе суд утвердил сделку со следствием и назначил экс-бойцу "Беркута" согласованное наказание. Так, по ч.1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса ему назначено 3 года ограничения свободы, по ст. 340 (незаконное препятствование проведению митингов) - 3 года тюрьмы, по ст. 309 (незаконное приобретение и хранение наркотических веществ) - 3 года тюрьмы и по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчаткой) - 5 лет лишения свободы.

Окончательное решение суда - 5 лет лишения свободы. Но осужденный освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком 3 года.

Уточняется, что Дмитрий Перинский в период с октября 2005 года по сентябрь 2006 год проходил службу в Вооруженных силах на должностях солдат, разведчик-снайпер, командир отделения, а с октября 2011 года по 18 февраля 2014 год занимал должность милиционера и милиционера-альпиниста 1- го штурмового взвода роты специального назначения полка милиции особого назначения "Беркут".

Ранее "Страна" писала о том, что суд в Киеве оправдал экс-беркутовца, которого обвиняли в избиении активистов Евромайдана.

Также мы сообщали, что суд в Киеве оставил под стражей четырех бывших беркутовцев.