Вчера, 15 сентября, киевское Динамо сенсационно проиграло на своем поле черниговской Десне (1:2). Киевляне не могут прервать черную полосу в чемпионате Украины вот уже 4 тура.

На итоговой пресс-конференции главный тренер "бело-синих" Алексей Михайличенко, рассказал о нынешнем состоянии своей команды, как передает пресс-служба клуба.

"Счет на табло, и он говорит обо всем. Недовольство после игры касается именно результата. По такой игре проигрывать нельзя, даже несмотря на то, что без ошибок не обошлось. Особенно в эпизоде ​​со вторым пропущенным мячом, который, наверное, "подкосил" некоторых игроков. Было затрачено много усилий, чтобы исправить ситуацию, как в конце первого, так и в начале второго таймов. Я благодарен ребятам, что они все равно хотели достичь положительного результата, до последнего верили, что им удастся добиться победы. Но любые усилия, если они не подтверждены голами, напрасны. Игра забывается, а результат остается.

Очень неприятный отрезок времени - как для меня, так и для команды. В трех играх мы потеряли очень много очков. Если в первых двух играх мы можем говорить, что происходило мое знакомство с командой, то в этой игре несколько ошибок перечеркнули огромный объем работы, который был выполнен в последнее время. Были продемонстрированы высокие скорости, было организовано достаточно конструктивных атак, но в моментах, которые мы создавали, чего-то не хватало - где-то мастерства, где-то завершающего удара. Наверное, это все от неуверенности, ведь после ряда неудачных игр теряется вера в себя. Нужно футболистам вернуть ее, ведь они умеют играть в футбол. Но на данном этапе что-то мешает.

Мы прекрасно понимали, что после возвращения сборников нам будет непросто, но сегодня была довольно содержательная игра. Конечно, вы можете апеллировать мне, что счет-то негативный, и я вас прекрасно понимаю. Но иногда некоторые ошибки - как в обороне, так и в атаке - перечеркивают то, что происходит на поле. Мы знали, что "Десна" играет на контратаках, хорошо их использует. Но всё равно пропустили контратаку. А второй гол "Десны" - это наш невероятный подарок сопернику. Нужно отметить, что нас наказывают за каждую ошибку. Это плохо", - рассказал вначале Алексей Михайличенко.

Видео: ФК Динамо Київ

- 15 лет назад Динамо, которое вы возглавляли, уступило Борисфену под руководством Александра Рябоконя со счетом 0:2. Наверное, вспомнить вам будет трудно, что не сложилось в том поединке, а вот какие главные причины сегодняшнего поражения?

- Честно говоря, прекрасно помню тот поединок. Могу сказать, что мое психологическое состояние после него было таким же, как и сейчас. Я прекрасно понимал, что был допущен ряд ошибок. Сегодня, к сожалению, такая ситуация повторилась.

- Пересек ли мяч линию ворот, когда пробивал де Пена в конце первого тайма?

- Это пусть судьи говорят. Они тренируют VAR, вот пусть тренируют...

- Оцените в процентном отношении степень ответственности тренерского штаба за то, что команда после семи туров находится в середине таблицы.

- Сто процентов. Я отвечаю за результат перед всеми, а команда должна отвечать за игру передо мной.

- Шапаренко не попал в заявку на матч молодежных составов. Настолько все плохо с его функциональным состоянием?

- Вы знаете, он поехал в молодежную сборную и не провел ни одной полноценной тренировки, занимаясь по индивидуальной программе. Он сыграл два матча, вернулся в расположение клуба, вновь получил травму и сейчас восстанавливается. Поэтому я ничего сказать не могу.



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