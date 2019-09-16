Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что во фракции "Слуги народа" есть разные люди, в том числе - сумасшедшие. Об этом Богдан сказал в интервью "ВВС-Украина".

Вопрос журналиста касался того, что депутаты фракции жалуются, что Офис президента хочет сделать из них "ручных зверьков". Богдан заявил, что, по его мнению, конфликт в отношениях парламента с президентом нарастать не будет. Также он отметил, что в "Слуге народа" есть 254 человека и все они - представители абсолютно разных слоев.

"Никогда ни одна партия в Украине не формировала такой список. Конечно, там разные люди. Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, там есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы - это формировать из них команду... Там есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека. Кто-то себя чувствует зверьком - что мы можем сделать", - сказал Богдан.

По его словам, пока все депутаты идут вместе к одной цели, они входят в единую команду. А если кто-то перестанет быть частью нашей команды - его будут расценивать врагом.

Напомним, "Страна" писала о том, чем закончится депутатский бунт в "Слуге народа" против императивного мандата.

Также мы рассказывали, как "Слугу народа" рвут на три части.