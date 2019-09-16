В Киеве 15 сентября в вечернее время случился пожар в одном из частных домов в Голосеевском районе. Во время тушения пожара житель дома открыл стрельбу в сторону спасателей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Прибыв на место пожара спасатели установили, что горит пристройка к жилому дому на ул. Набережно-Корчеватской. Когда они приступили к разведке и ликвидации пожара, по ним был осуществлен первый выстрел без предупреждения.

Стрелял житель дома из револьвера системы Наган, переоборудованного для отстрела резиновых пуль.

После того, как пожарники покинули территорию дома, он совершил еще несколько выстрелов в сторону пожарных подразделений. На просьбу пожарных прекратить стрельбу он не обращал внимания. По прибытию на место происшествия сотрудников полиции гражданин был задержан. Он добровольно отдал оружие и извинился за свой поступок, объяснив, что сразу не узнал спасателей. В результате данного происшествия никто не пострадал.

Как сообщала "Страна", в одном из домов в Печерском районе Киева произошел пожар в квартире. Из-за отравления угарным газом погибли двое пенсионеров. Не исключено что пожар на балконе вспыхнул из-за окурка.

Ранее в селе Любимовка Киевской области при попытке сжечь траву у дома, сгорели три дома и пять автомобилей.