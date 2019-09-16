Печерский районный суд Киева 10 сентября арестовал недвижимость в Киевской области, принадлежащее ООО "КУА "Эксельсиор" по ходатайству Генпрокуратуры Украины. Об этом говорится в материалах суда.

Вся арестованная недвижимость расположена в Козине Киевской области. В перечне - недостроенный дом, два земельных участка по 0,3 га, земельный участок площадью 0,1977 га, жилой дом площадью 760,6 кв. м и площадью 433,2 кв. м, земельный участок площадью 0,0173 га и земельный участок площадью 0,1569 га.

Компанию "Эксельсиор" следствие связывает с экс-министром доходов и сборов времен Януковича Александром Клименко. Сам Клименко отрицает эту связь, а возбужденные дела против себя называет сфабрикованными и политически мотивированными.

Ранее сообщалось, что в Печерском суде Киева заочно арестовали бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Напомним, в августе Главная военная прокуратура завершила заочное досудебное расследование уголовного производства по подозрению Клименко в совершении преступной организацией особо тяжкого преступления против государственной собственности, повлекшего тяжкие последствия в виде материального ущерба государству в особо крупных размерах.

Также мы сообщали, что в Генпрокуратуре заявили об окончании спецрасследования по "делу Клименко".