Бывшая невеста Владимира Кличко Хейден Панеттьери, которая рассталась с избивавшим ее бойфрендом Брайаном Хикерсоном и переехала в Нью-Йорк, была замечена в компании нового молодого человека. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на In Touch.

Папарацци 11 сентября сфотографировали Панеттьери, которая гуляла за ручку с братом ее экс-бойфренда Заком Хикерсоном в Нью-Йорке. Они шли вместе, говорили и смеялись. Хейден Панеттьери корчила смешные рожи, а он играл мышцами и смеялся.

Предполагается, что Панеттьери встречается с Заком уже два месяца. Родные и друзья актрисы от этого совсем не в восторге, но Хейден не желает обсуждать эту тему. Отмечается, что Зак Хикерсон работает пастором в церкви Acts 321.

Хайден Панеттьери. Фото: radaronline.com

Напомним, что бывшего парня Хейден Панеттьери актера Брайана Хикерсона арестовали 2 мая. Он сильно избил актрису, повредив ей нос. Парня выпустили под залог с запретом приближаться к экс-возлюбленной ближе чем на 90 метров. В сентябре 2019 года состоится судебное слушание по делу, актеру угрожает до 4 лет лишения свободы.

Также мы писали, что экс-невесту Кличко Хейден Пенеттьери видели с избившим ее бойфрендом.