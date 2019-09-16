Киевское Динамо и московский Спартак параллельно идут своими неудачными курсами. Киевляне не выигрывали в Премьер-лиге вот уже 4 тура подряд (15 сентября проиграли на своем поле Десне 1:2 - Ред.), а москвичи мало того, что не вышли в Лигу Европы в этом сезоне, так еще и проиграли три матча подряд.

Кресло под коучем москвичей Олегом Кононовым изрядно шатается, и в Киеве внимательно следят за развитием ситуации. Об этом передает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на собственные источники.

В столице Украины пристально наблюдают за событиями, которые разворачиваются вокруг будущего Олега Кононова в Спартаке. У тренера москвичей явно не задался этот сезон: не получается добиться стабильных результатов в чемпионате, а в Лиге Европы команда не смогла пройти квалификацию. "Не исключено, что вариант с Кононовым при определенном развитии событий может серьезно заинтересовать динамовцев", - заявляет источник.

Напомним, что в Украине Олег Кононов тренировал Карпаты, запорожский Металлург и ФК Севастополь.

У киевского же Динамо сейчас самый неудачный период в чемпионате Украины. Клуб после шести матчей набрал всего 8 очков и идет пятым. Тогда как у лидирующего Шахтера уже 21 пункт после 7 игр.

Ранее "Страна" сообщала, что в Шахтере официально представили двух новичков - Коноплянку и Витао.