В течение новой пленарной недели с 18 по 20 сентября Верховная Рада намерена сфокусироваться на рассмотрении законопроектов во втором чтении. Об этом сообщил спикер парламента Дмитрий Разумков во время заседания согласительного совета 16 сентября, передает "112 Украина".

"Особое внимание требуют проекты законов, которые предусмотрены к рассмотрению во втором чтении, именно на них будет основной упор на этой неделе, поскольку эти законопроекты требуют больше времени для их подготовки, а тщательная работа комитетов с предложениями народных депутатов будет напрямую влиять на качество этих законов", - сказал Разумков.

По его словам, по состоянию на 13 сентября, ожидают рассмотрения в комитетах 444 законодательные инициативы.

Согласно плану работы Рады на неделю парламент намерен рассмотреть во втором чтении 24 законопроекта.

Ранее "Страна" писала о том, что в Раду внесли проект государственного бюджета Украины на следующий год.

Тпкже мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон о концессии государственных объектов.