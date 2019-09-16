Mastercard совместно с "ПриватБанком" запускает платформу NuDetect, которая позволит проверять клиентов по их уникальному поведению при взаимодействии с устройствами или приложениями. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Уточняется, что это первый в Украине проект верификации клиентов, основанный на поведенческой биометрии, он необходим для обеспечения дополнительной безопасности, ведь для обеспечения безопасности банковских операций зачастую одной проверки пароля недостаточно. Платформу прозрачной проверки пользователя NuDetect (от NuData, компания Mastercard) запустят до конца 2019 года.

NuDetect позволит онлайн-банкингу и мобильному приложению Приват24 проверять клиентов по их уникальному поведению при взаимодействии с устройствами или приложениями. Решение анализирует сотни сигналов, включая характеристики устройства, пассивные биометрические и поведенческие показатели. Потом - сравнивает их с образом поведения пользователя в прошлом. Внезапные изменения в ожидаемом поведении, например использование устройства с другим языком, введение другого текста или слишком быстрый просмотр страницы - некоторые из многих мощных индикаторов риска.

Технология NuDetect уже успешно работает в других старанах мира, обеспечивая ненавязчивую непрерывную аутентификацию. "Пассивная" биометрия позволяет проверить пользователя без каких-либо дополнительных усилий с его стороны.

"Используя машинное обучение, платформа NuDetect создает профайл клиента, в котором собираются более 300 его уникальных свойств. По этим параметрам платформа в режиме реального времени определяет, является ли пользователь настоящим клиентом или же это мошенник", - заявила Наталия Кангина, руководитель направления digital продуктов Mastercard в Украине.

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