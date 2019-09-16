После массовых отравления шаурмой в Киеве, сотрудники Главного управления Госспродпотребслужба начали проверки МАФов, торгующих фаст-фудом. Об этом сообщает УНН, со ссылкой на ответ и.о. начальника ГУ Госспродпотребслужбы в Киеве Виталия Караулова на информационный запрос.

По информации ГУ Госспродпотребслужбы, специально для проведения проверки созданы рабочие группы. Проведение сбора информации о субъектах хозяйствования и меры государственного контроля проводят со 2 сентября. Предполагается, что они будут продолжаться в зависимости от эпидемической ситуации. При этом в учреждении пока не смогли назвать число МАФов, которые предстоит проверить.

Напомним, в Киеве, в результате вспышки острой кишечной инфекции среди лиц, которые употребляли шаурму в период с 30 августа по 2 сентября, пострадали 33 человека.

Ранее "Страна" писала о том, что человек с двумя ножами подрезал продавца шаурмы в центре Одессы.

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