Предполагается, что в 2020 году Украина потратит около 438,1 млрд грн на погашение и обслуживание государственного долга. Об этом свидетельствует законопроект "О государственном бюджете Украины на 2020 год", сообщает пресс-служба Минфина.

Так, из заложенной в документе суммы в 438,1 млрд грн на обслуживание государственного долга уйдет около 145,2 млрд грн, а на погашение государственного долга - 292,9 млрд грн.

В министерстве планируют, что на конец 2020 года объем государственного долга к ВВП снизится до уровня 46,7%. К этому приведет, в том числе, постепенное уменьшение дефицита государственного бюджета (до 2,09% ВВП в 2020).

Напомним, проект госбюджета на 2020 год предусматривает то, что Украина займет 380 млрд грн.

Также мы писали, что проект государственного бюджета Украины на 2020 год министерство финансов построило на действующем макроэкономическом прогнозе по валютному курсу 28,02 грн за доллар.