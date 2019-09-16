Премьер-министр, три министра и на тот момент и.о. главы Минздрава Ульяна Супрун получили SMS-сообщения с угрозами после того, как Кабмин не вернул на должность уволенного ректора Национальмого медуниверситета Екатерину Амосову.

Об этом рассказала экс-руководитель МОЗ Ульяна Супрун в интервью "Украинской правде".

"Мой муж получал такие смс-ки. На нас напала группа людей, моего мужа физически избили... Когда мы пошли в СБУ и об этом рассказали, нам сказали, что это люди мужа Амосовой и в СБУ уже знают, как они работают. Что банде молодых людей доплачивают за то, что они так ходят и на кого-то "случайно" нападают", - рассказала Супрун и добавила, что такое случилось с ней и мужем дважды. Им хотели дать охрану, но пара отказалась.

"Это ограничивает нас, поэтому мы говорили "Нет ". Это их (коррупционеров - Ред.) цель - запугать. Марк знает, что вместо того, чтобы испугаться, я еще более упорно это делала. Потому что это неправильно, как они обращаются с людьми", - скзала Супрун.

Экс-руководительница МОЗ добавила, что уволить ректоров Одесского медуниверситета и Национального медицинского университета имени Александра Богомольца "было тяжело":

"Они явные коррупционеры", - считает экс-глава Минздрава.

Ранее "Страна" писала о том, что Супрун призвала украинцев не проходить мимо тех, кому нужна первая помощь.

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