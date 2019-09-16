Полиция открыла два уголовных дела по факту осквернения памятника убитым евреям в селе Богдановка Николаевской области. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Николаевской области.

Информация о повреждении памятника поступила правоохранителям в воскресенье, 15 сентября. Производства открыты по ч. 2 ст. 297 Уголовного кодекса Украины - "Осквернение или разрушение братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны", которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Кроме того расследование ведется по ч. 1 ст. 161 "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам", что наказывается штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Полиция обращается ко всем, кто что-то знает о данном преступлении, с просьбой обратиться в отделение и сообщить полезную для следствия информацию.

Фото: Twitter

Напомним, ранее посол Израиля в Киеве Йоэль Лион призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника убитым евреям в селе Богдановка Николаевской области.

Также мы писали, что в Черкассах открыли уголовное дело на владельца похоронного бюро за объявление о скидках для евреев.