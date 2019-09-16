С января 2021 году Россия и Беларусь в рамках создания Союзного государства начнут частичное объединение экономических систем. Об этом со ссылкой на программу экономической интеграции стран пишет "Коммерсантъ".

Программа экономической интеграции России и Беларуси, парафированная сторонами в начале сентября, публично не раскрывалась. План рассчитан на 1,5 года, его реализация начнется с января 2021-го.

Предполагается, что у стран будет общий Налоговый кодекс, внешнеторговый режим и Гражданский кодекс, также будут унифицированы соцгарантии, учет собственности. Кроме того, запланировано фактически объединение банковского надзора, но с двумя центробанками, а также предусмотрены единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и гармонизированное госрегулирование отраслей. То есть с 2022 года планируется создать конфедеративное государство с интеграцией экономик выше, чем в Евросоюзе.

Страны пока не решились вводить единую валюту или объединить эмиссионные банки. Тем не менее, они собираются частично объединить платёжные системы. С 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

Программа никак не затрагивает государственное устройство России и Беларуси, оборону, государственную безопасность, образование, здравоохранение и науку.

Напомним, ранее белорусский президент Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу действий по интеграции государств до 8 декабря 2019, к 20-летию Союзного договора.

Также мы писали, что Лукашенко предложил Беларуси, Украине и России объединиться, чтобы провести Олимпиаду.