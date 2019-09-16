Два человека погибли и четверо получили травмы в результате столкновения трех автомобилей, которое произошло в Николаевской области. Среди пострадавших - один ребенок. Об этом сообщается на сайте Нацполиции области.

Уточняется, что ДТП произошло вечером 15 сентября на 122 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск". По предварительным данным, водитель автомобиля Chevrolet Evanda не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу движения, где столкнулся с двумя автомобилями Тoyota Corolla.

В результате ДТП пострадали водитель и пятеро пассажиров Chevrolet. Две женщины 44-х и 34-х лет погибли на месте происшествия. Водителя, его 18-летнего сына и малолетнюю дочь, а также 33-летнего мужчину с травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Водители автомобилей Toyota не пострадали.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения начато уголовное производство. Продолжаются следственные действия. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП. Назначен ряд экспертиз.

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