Позавчера неизвестные беспилотники обошли мощную ПВО Саудовской Аравии и отмобились по крупнейшим нефтепромыслам королевства.

В стране и мире сразу обвалилась добыча нефти, а ее цена уверенно пошла вверх.

Официально ответственность на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы.

Но США уже обвинили в ударе Иран, а в мире начали гадать, начнут ли американцы и саудиты войну против исламской республики и ее союзников.

"Страна" разбиралась в ситуации.

Что произошло в Саудовской Аравии

Утром 14 сентября ударные беспилотники атаковали два крупных нефтяных месторождения в центе Аравии - в в Абкайке и Хурайсе. Они принадлежат государственной компании Saudi Aramco, которая считается крупнейшим нефтедобытчиком планеты.

Дроны подожгли не только скважины, но и завод по очистке нефти в Абкайке (тоже крупнейший в мире), который перерабатывает по 7 миллионов баррелей в сутки.

В Твиттере опубликованы фотографии с заревом от пожарищ.

Кадры горящих месторождений и НПЗ опубликовали все мировые СМИ.

Эксперты (в частности издание "Блумберг") считает это самой масштабной атакой на нефтяные промыслы за последние десять лет.

Ответственность за теракт взяли на себя йеменцы-хуситы из группировки "Ансар Аллах" - за то, что Саудовская Аравия ведет интервенцию в их страну. Впрочем, видео атаки отсутствует. Да и есть ряд сомнений в том, что хуситы могли без чьей-то помощи нанести такой урон богатым саудитам с их развитой ПВО.

При этом жертв у этого обстрела нет - и, видимо, не смерти людей были целью атаки. А серьезный экономический ущерб, который уже несет королевство. И от которого началось скачкообразное подорожание нефти по всему миру.

Нефть резко подорожала

В самой Саудовской Аравии добыча нефти сразу рухнула вдвое. А в мировом исчислении - на 5%.

Поэтому, когда в понедельник открылись биржи, цены на "черное золото" взлетели на 12-14%, в зависимости от марки. Максимальная цена фьючерсов сегодня составляла 71,95 долларов за баррель, хотя прошлые торги закрылись на отметке в $60.

Трейдеры уже пугают, что если арабы не успеют в ближайшие дни восстановить добычу, то нефтяной ценник может дорасти и до ста долларов за баррель.

Эр-Рияд в свою очередь обещает вернуть треть от потерянных объемов добычи уже сегодня к вечеру и выйти до ночи на уровень два миллиона баррелей в день (всего добыча обвалилась почти на шесть миллионов баррелей). А окончательно вернуть объемы в течение вторника.

Западные СМИ пишут, что это крайне медленно и нефть продолжит дорожать. А Reuters пугает тем, что на полное восстановление прежней выработки могут уйти недели. А пока на дорожающей нефти укрепляется и российский рубль.

В ответ на это Дональд Трамп решил выбросить на рынок нефть из стратегического запаса США, чтобы сбить цены.

"В связи с нападением на Саудовскую Аравию, которое может оказать влияние на цен на нефть, я санкционировал выделение нефти из стратегического нефтяного резерва, если будет необходимость, в достаточном объеме для сдерживания рынка хорошо снабженным",- написал Трамп в своем Twitter.

США раскачивают тему Ирана

Если нефтяные страсти может быть и удастся погасить, то политические только начинаются. Американцы уже обвинили в атаке непосредственно Иран, который поддерживает повстанцев-хуситов (они тоже, как и Тегеран, относятся к шиитской ветви ислама).

"На фоне всех призывов к деэскалации Иран предпринял беспрецедентную атаку на мировые энергетические поставки. Нет никаких доказательств того, что нападения были совершены из Йемена", - заявил госсекретарь Майк Помпео.

Штаты говорят, что начали консультации со своими союзниками по этой проблеме. При этом американские медиа уже дают утечки о том, что США якобы готовят военный ответ на поджог заводов.

Об этом пишет, к примеру, Washington Post, которая рассказывает о вчерашней встрече Трампа и главы Пентагона Марка Эспера. По данным газеты, они сошлись во мнении, что столь продвинутую атаку не могли провести хуситы самостоятельно.

Ранее Трамп у себя в Твиттере заявил, что Штаты знают виновного, но ждут подтверждений от саудитов. И тогда будут принимать решение.

Отметим, что для Саудовской Аравии случившееся - серьезный имиджевый удар. У этой страны третий военный бюджет после США и Китая. Поэтому понести такой урон даже от Ирана королевству совсем не к лицу. Поэтому будет интересно послушать, как Эр-Рияд объяснит случившееся.

Ну, а США закономерно раскачивают тему вины Ирана, который давно назначен главным противником Америки на Ближнем Востоке. При этом Иран сейчас активно поддерживает Западная Европа в лице Франции, которая в этом вопросе давно вступила в противостояние с Вашингтоном.

В итоге каждый новый виток противостояния с Ираном (будь то атака на танкеры или что-то другое) США используют как повод давления именно на ЕС - с его приверженностью "ядерной сделке" с Тегераном.

Вот только, до чего дойдет давление на этот раз - большой вопрос.

"Будут лоббировать удар по Ирану". Реакция на атаку в мире

В мире сразу начали обсуждать геополитические последствия атаки дронов.

Саудиты, по мнению экспертов, будут изо всех сил лоббировать удар по Ирану.

"Считается, что напряжение на иранском направлении - прямое следствие прихода к власти Дональда Трампа. Мол, вот если бы Хиллари стала президентом... Ну а чтоб бы было бы тогда на самом деле? Если бы она въехала в Белый Дом, война с Ираном бы уже велась, несмотря на все заверения Клинтон о приверженности иранской сделке. Всё благосостояние Клинтонов построено на саудовских деньгах. Ей бы моментально вывернули руки и заставили начать войну. Сначала - ракетно-бомбовые удары, а затем, возможно, и ограниченные наземные операции, по крайней мере в Йемене. При этом сделано было бы все, чтобы обрушить режим Асада, давнего союзника Тегерана. А это значит конфликт с Россией. Когда бы он начался? Ну, если не в прошлом году, то точно прямо сейчас. Замечу, что это очень простой вывод, практически линейный. Более сложная и развернутая аналитика давала срок начала новой большой войны (как минимум на Ближнем Востоке, но с участием великих держав) уже в начале 2018-го", - написал у себя на странице в Facebook политолог-американист Дмитрий Дробницкий.

Версии по поводу того, кто стоит за новым витком конфликта, разнятся. Часть экспертов сомневается в причастности к атакам на саудовские нефтяные объекты Ирана, а тем более йеменских повстанцев.

"Есть мнение, что нападение могли подстроить ради разжигания конфликта: удара по Ирану и свержения режима Асада", - говорит "Стране" Робби Баррет, эксперт Института Ближнего Востока.

"Хуситы используют все более и более технологически продвинутые беспилотники, и теперь разгорелись дебаты о том, как им это удалось. Смогли ли они просто привесить взрывчатые вещества к коммерчески доступным дронам, или же они получают существенную техническую помощь от Ирана? Администрация президента Дональда Трампа, скорее всего, укажет пальцем в сторону Тегерана, но эксперты не уверены, сколь активную роль играет Иран в деле использования дронов хуситами", - полагает Джоанатан Маркус, обозреватель Би-би-си по вопросам обороны.

В любом случае, в атаку хуситов не верит практически никто.

"Сейчас все произносят друг за другом, не вдумываясь с смысл: НПЗ в Абкайке подвергся атаке беспилотников, направленных хуситами.

Все в этой новости- анекдот. Это как если бы я написал, что военно-космические войска Донецкой Народной республики разбомбили Пермский нефтяной бассейн в США. Хуситы - это шиитские повстанцы в разделенном Йемене. Попробуйте представить себе нищих в беднейшей стране мира. Представили? Хуситы еще беднее и бестолковее. Конечно, нет у них и не может быть никаких беспилотников. От их имени действует КСИР- иранские революционные гвардейцы. Но дело не в этом. Любой большой НПЗ устроен так, что его трудно уничтожить одним ударом. А крупнейший в мире НПЗ в Абкайке, построенный, кстати, американцами, а потом вместе со всей компанией ARAMCO грамотно отжатый (за деньги, но отжатый) саудовским королевским двором, - это целый город, по площади он больше Берлина. Так вот, в войну союзники бомбили Берлин три года ежедневно - но город жил и функционировал. А тут беспилотники, босоногие хуситы - и Берлин в пустыне пал в одну ночь", - написал у себя на странице в Facebook Борис Фельдман, главред "Русской Германии".

Для Саудовской Аравии с ее третим в мире военным бюджетом после США и Китая нынешняя атака - также удар по имиджу.

"Они тратят почти 70 миллиардов долларов в год на оборону, больше Индии и России. Но все это, выходит, лишь понты и парады? Зачем палить миллиарды на лучшие в мире системы ПВО, если голодные и босые хуситы могут разбомбить крупнейший в мире НПЗ за одну ночь?" - иронизирует Фельдман.

Тем временем столкновение с Ираном накануне предвыборной кампании 2020 года загоняет Трампа в ловушку, которая может поставить крест на его переизбрании.

"С одной стороны, Трамп не хочет показаться слабаком, но при этом понимает, что если он ударит по Ирану, начнется ад. Есть версия, что за эскалацией конфликта могут стоять его оппоненты, пытаясь таким образом обрушить его рейтинги. Якобы американские противники Трампа тайно сговорились, понимая, что Трамп не решится атаковать Иран, опасаясь апокалипсиса мирового масштаба, а в глазах избирателя подставить его, мол, он не может достойно ответить на иранскую провокацию. При том, что войну с Ираном не одобряют больше половины американцев. Не зря иранская история совпала с началом предвыборной кампании Трампа", - говорит Баррет.

Если это провокация, то остается лишь догадываться чья. Неких противников Трампа, которые подоговорили иранцев к жестким действиям против саудитов? Или же тех, кто хочет спровоцировать атаку США на Иран.