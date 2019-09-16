Подписание в ближайшие дни в Минской контактной группе документов о признании Киевом "формулы Штайнмайера" - российское условие проведения саммита "нормандской четверки".

Об этом в своем Telegram-канале написал близкий к советнику президента России Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры РФ Алексей Чеснаков.

"Последние заявления Леонида Кучмы и Вадима Пристайко об отказе Украины о предоставления отдельным районом Донецкой и Луганской областей особого статуса следует однозначно воспринимать как доказательства отсутствия у Киева реальных намерений выполнять Минские соглашения.

В одно и то же время, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус. Но ведь отрицание особого статуса Донбасса отрицает и формулу Штайнмайера. Иначе получается абсолютная глупость и обман с украинской стороны - нельзя же согласовать механизм вступления в силу закона об особом статусе, без намерения предоставить в последующем этот самый особый статус", - написал Чеснаков.

Скриншот: t.me/Chesnakov

Напомним, что новый глава МИД Вадим Пристайко заявил, что особого статуса для Донбасса не будет, максимум - децентрализация.

Также мы писали, что в "ДНР" назвали саботажем отказ Киева предоставлять Донбассу особый статус.

С чем связаны постоянные изменения позиции Киева по вопросу об особом статусе Донбасса и формуле Штайнмайера можно прочитать здесь.