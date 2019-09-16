Премьер-министр Украины Алексей Гончарук на форуме YES, (который уже завершил работу в Киеве - Ред.), рассказал о своей встрече с арабскими бизнесменами, и о своем предложении приобрестать украинские футбольные клубы.

Об этом сообщает "Гордон".

"Когда мы встречались с крупными инвесторами из Катара, я сказал им, что в Украине есть прекрасные футбольные клубы, которые можно купить", - рассказал украинский премьер-министр.

Напомним, что "Страна" ранее приводила все результаты матчей 7 тура украинской Премьер-лиги, в котором Динамо сенсационно проиграло на своем поле Десне.

Также мы рассказывали, кому Андрей Ярмоленко уступил лавры самого дорогого футболиста Украины. Пальма финансового первенства перешла к Александру Зинченко (защитнику Манчестер Сити - Ред.). Его рыночная цена выросла до 30 млн евро.