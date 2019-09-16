Украинский режиссер Олег Сенцов, который долгое время находился в российской колонии, а в начале сентября 2019 года вернулся в Украину в рамках обмена с Россией, заявил, что за пять лет его отсутствия в стране произошло немного изменений. Об этом он написал в Facebook.

"Прошла неделя с момента моего освобождения. Мне, как человеку прибывшему на машине времени из 2014 года, было интересно посмотреть какие перемены произошли в стране и в людях. Неделя, конечно же короткий срок, но я успел много где побывать и много с кем пообщаться", - написал Олег Сенцов.

Также он поделился двумя выводами: за пять лет произошло меньше изменений, чем он ожидал: "Все воюют со всеми".

"Это все очень печалит. Как можно враждовать друг с другом, если у нас есть Путин? Но надежд на лучшее я все равно не теряю. Всем хорошей недели. Слава Украине!" - написал Сенцов.

Скриншот: Facebook/ Олег Сенцов

Напомним, в мае 2014 года ФСБ сообщила о задержании Олега Сенцова и Александра Кольченко. Им инкриминировали осуществление взрывов самодельных взрывных устройств в Симферополе и поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и представительства партии "Единая Россия" в Симферополе. Сенцов и Кольченко называли все обвинения против себя сфабрикованными. Сенцов был приговорен к 20 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Он вернулся в Украину в рамках обмена удерживаемыми лицами 7 сентября.

Также мы писали, что Сенцов передал Зеленскому банку со своей тюремной биркой.