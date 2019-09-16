Пока часть Донецкой и Луганской областей остаются оккупированными, Украину не будут подталкивать к проведению выборов на этих территориях. Об этом в интервью ТСН сказал специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер.

"Во-первых, я часто общаюсь со своими французскими и немецкими коллегами, и знаю, что они не видят возможностей для местных выборов в среде, которую до сих пор контролируют российские силы. Во-вторых, у меня был разговор с моими украинскими коллегами, и они понимают это также. Я не вижу сценария, в котором Украину будут подталкивать к проведению выборов, когда территории остаются оккупированными. Реализация "формулы Штайнмайера" возможна только после того, как выборы состоятся", - сказал Волкер.

Он добавил, что именно это условие годами обсуждалось в "нормандском формате": в день выборов на Донбассе этот особый статус для оккупированных территорий будет иметь только предварительную силу. Если выборы будут признаны ОБСЕ свободными и честными, тогда особый статус станет постоянным.

"Для того, чтобы выборы были свободными и честными, нужна свободная, спокойная, безопасная среда... И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-то для этого сделала. Думаю, каждый готов сказать: "Ок, пора, чтобы формула заработала", но чтобы прийти к этому, нужно, чтобы Россия вывела войска. Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или восстановлена ​​стабильность иным образом, чтобы внедрить минские договоренности. "Формула Штайнмайера" начинается с выборов, но сначала мы должны прийти к этой точке, чтобы иметь свободные выборы", - сказал Курт Волкер.

Комментируя возможное снятие санкций с России, спецпредставитель США заверил, что санкции, введенные за оккупацию Крыма, будут оставаться настолько долго, насколько Россия будет продолжать оккупацию полуострова.

При этом он отметил, что если Россия будет выполнять Минские соглашения то США будут рассматривать ослабление санкций, введенных за их невыполнение.

Напомним, глава ОБСЕ поддержал мирный план по "формуле Штайнмайера".

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