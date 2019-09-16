Вчера, 15 сентября, после вечерней поверки в киевском военном лицее имени Ивана Богуна не досчитались одного курсанта. Он самовольно покинул Киевский военный лицей им. Богуна и место нахождения парня сейчас неизвестно.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, вчера в полицию обратился представитель администрации лицея с заявлением о пропаже 16-летнего курсанта Максима Бабинова.

Максим Бабинов, фото: Киев оперативный

Парень не объявился в лицее, где курсанты находятся на казарменном режиме и без разрешения командира покидать стены заведения им строго запрещено. Родные также говорят, что не знают где он, так как Максим после "самоволки" не приехал домой.

Его приметы - был одет в военную форму черного цвета с нашивками лицея Богуна, рост около 170 сантиметров, худошавого телосложения.

Полиция завела дело по ч.1 ст.115 УК Украины "Умышленное убийство". Сейчас следователи проверяют последние контакты пропавшего, чтобы понять что с ним могло случится. В полиции просят всех, кто видел парня или знает где он находится безотлагательно звонить 102.

Ранее "Страна" сообщала, что полиция объявила розыск двух женщин, которые пропали из авто по пути из Броваров в Киев.

Также мы рассказывали, что в Полтавской области уже месяц ищут парня, который ушел из дома и пропал. Фото