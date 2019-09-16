В городе Казатин Винницкой области, 14 сентября, в столовой школы №2 произошло массовое отравление, 21 человек до сих пор находится в больнице. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 07:00 16 сентября в инфекционном отделении Казатинской ЦРБ находится на лечении 21 человек (из них 16 детей), которые отобедали в школьной столовой СОШ № 2 города Казатин. Их предварительный диагноз - острый гастроэнтероколит. Среди пострадавших дети и учителя школы.

Полиция открыла по факту отравления производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Мукачево восемь детей угодили в больницу с отравлением.

Также мы писали, что на Волыни и в сельском кафе отравились 16 человек, в том числе 2 ребенка.