Посол Израиля в Киеве Йоэль Лион призвал украинское правительство отреагировать на осквернение памятника убитым евреям в селе Богдановка Николаевской области. Соответствующее сообщение от опубликовал в Twitter.

"Это антисемитское преступление на почве ненависти, без сомнения. Я призываю украинское правительство решительно осудить это преступление и незамедлительно привлечь виновных к ответственности", - написал Йоэль Лион.

Отметим, вандалы осквернили памятник евреям, который установлен на месте массового убийства в селе Богдановка, что в Николаевской области. Они разрисовали монумент свастиками и оставили записку, в которой угрожали президенту Зеленскому, бывшему министру транспорта Евгению Червоненко, а также директору Украинского еврейского комитета.

Скриншот, фото: Twitter/ Joel Lion

Напомним, Во Львове вандалы разрисовали советскую звезду на мемориале Холм славы.

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